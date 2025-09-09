Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кемеровском районе Кузбасса ликвидирована несанкционированная свалка твёрдых коммунальных отходов

Несанкционированная свалка, расположенная на землях сельскохозяйственного назначения в Кемеровском районе Кемеровской области-Кузбасса на площади 128 кв. м, была выявлена инспекторами Россельхознадзора еще в мае 2025 года в ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации.

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора оперативно направило в адрес муниципального образования письмо о факте захламления. Кроме того, соответствующие сведения были направлены в Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса и Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса для рассмотрения вопроса о понуждении распорядителей (пользователей) земельных участков, а также органов местного самоуправления как лиц, обладающих в силу Закона правом распоряжения землями (земельными участками), государственная собственность на которые не разграничена, к ликвидации несанкционированных свалок твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и своевременного ввода земель сельскохозяйственного назначения в оборот.

В адрес арендатора участка ведомство объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.

21 августа 2025 года при повторном обследовании инспектор Россельхознадзора зафиксировал ликвидацию захламления на сельхозугодиях, так как земельный участок приведен в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования.

Общество
kuzbassnews.ru
09/09/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus