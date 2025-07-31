Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кемеровском районе Кузбасса продолжается фитомониторинг лесных насаждений

В 2025 году в целях обеспечения карантинного фитосанитарного благополучия на землях лесного фонда Кузбасса проводятся ежегодные обследовательские мероприятия.

Так, в Кемеровском районе площадь мониторинга земель лесного фонда составила 2 000 га. В данной работе специалисты Россельхознадзора применяют визуальный осмотр лесных насаждений с целью обнаружения повреждений карантинными вредителями и установку феромонных ловушек, что в дальнейшем позволяет выявить карантинные объекты, предотвратить их проникновение на территорию и распространение по ней, а, следовательно, обеспечить фитосанитарную безопасность региона.

В числе интересующих Службу вредителей целый комплекс насекомых, имеющих статус карантинных объектов на территории Российской Федерации и Евразийского союза, среди которых сибирский шелкопряд, азиатский подвид непарного шелкопряда, уссурийский полиграф и усачи рода Monochamus.

Так, 22 июля в ходе одного из выездов заместитель руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Марина Язькова совместно с инспекторами отдела государственного фитосанитарного надзора провела обследование лесных насаждений Кемеровского лесничества на выявление черного елового усача рода Monochamus.

Важным итогом выезда стало подтверждение того, что карантинные для Российской Федерации насекомые-вредители отсутствуют на обследованной территории.

Справка:
Черные еловые усачи рода Monochamus (большой черный еловый усач и малый черный еловый усач) — одни из опасных технических вредителей хвойной древесины, включенные в список карантинных объектов, ограниченно распространенных на территории Российской Федерации. Черные еловые усачи населяют хвойные и смешанные леса, кормовыми культурами для них является ель, пихта, лиственница, сосна.

Общество
kuzbassnews.ru
31/07/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus