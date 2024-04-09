В Кемеровской области единое пособие получают родители более 161 тысячи детей

С начала 2024 года Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу назначило единое пособие родителям более 65882 детей и 1269 беременным женщинам. Всего на сегодняшний день данная мера поддержки оказывается родителям более 161 тысячи кузбасских детей, и более 2,6 тысячам беременных женщин.

«Единое пособие было введено в январе прошлого года и заменило ряд ранее действующих мер поддержки семьям с детьми. Оно предусмотрено для женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности, и родителей детей в возрасте от 0 до 17 лет. На получение пособия имеют право семьи, среднедушевой доход в которых ниже регионального прожиточного минимума на человека. В Кузбассе он составляет 14062 рубля», — пояснила управляющий региональным Отделением СФР Людмила Бабичук.

Размер единого пособия на детей зависит от дохода семьи и составляет 50%, 75% или 100 % от прожиточного минимума на ребенка в регионе (13 844 рубля). Пособие для беременных женщин рассчитывается из размера прожиточного минимума для трудоспособного населения (15 328 рублей).

Напомним, что при назначении выплаты проводится комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия. Дети и родители должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в России.

Подать заявление на оформление или продление единого пособия можно на портале Госуслуг, в МФЦ или любой клиентской службе ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу. Фонд самостоятельно запросит необходимые для назначения пособия документы в соответствующих органах и организациях. Представить дополнительные сведения понадобится только в отдельных случаях, прописанных в законодательстве.

Получить консультацию по вопросам, связанным с единым пособием, можно по бесплатному телефону регионального контакт-центра: 8 (800) 200-10-02 (звонок бесплатный).

Фото: ОСФР