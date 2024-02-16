В Кемеровской области-Кузбассе поступило 30 уведомлений об отнесении веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, к побочным продуктам животноводства на 2024 год

По данным на 16 февраля 2024 года в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу поступило 30 уведомлений об отнесении веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, к побочным продуктам животноводства (далее – уведомление) от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств без образования юридического лица Кемеровской области-Кузбасса.

По результатам рассмотрения поступивших документов было зарегистрировано 29 уведомлений от 27 хозяйствующих субъектов (одно уведомление было возвращено уведомителю для доработки).

При анализе поступавших уведомлений на 2024 год были выявлены основные нарушения при заполнении и направлении документа – это дата образования побочных продуктов животноводства в 2023 году, отсутствие идентификационного номера налогоплательщика, отсутствие сведений о государственной регистрации юридического лица или в качестве индивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства без образования юридического лица, отсутствие кода причины постановки на учёт (для юридического лица или обособленного подразделения юридического лица), направление уведомления посредством электронной почты.

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу напоминает, что уведомители, зарегистрированные в текущем году и принявшие решение об отнесении веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, к побочным продуктам животноводства, в течение двух месяцев со дня их регистрации в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» направляют уведомления на оставшийся период текущего календарного года.