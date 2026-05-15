За 4 месяца 2026 года при внутрироссийских перевозках специалисты Россельхознадзора в Кемеровской области — Кузбассе проконтролировали перемещение 13,7 тыс. тонн подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции.

Так, из Амурской и Курской областей в Кемеровскую область — Кузбасс был ввезён шрот соевый кормовой в объёме 5,4 тыс. тонн. Из Приморского края поступило 20,47 тонны рыбной продукции в ассортименте.

Кроме того, при погрузке в Республику Бурятия, Приморский край, Ленинградскую, Новгородскую и Воронежскую области досмотрено 5 тыс. тонн ячменя и пшеницы фуражной, 2,9 тыс. тонн молочной продукции, а также мясных консервов в объеме 264 тонны, отгруженных в Республики Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальский, Хабаровский и Приморский края, Иркутскую область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Специалисты Россельхознадзора подтвердили соблюдение условий регионализации и отсутствие нарушений правил перевозок грузов железнодорожным транспортом и требований ветеринарного законодательства.