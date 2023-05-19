С целью выявления и пресечения нарушений требований законодательства в области карантина растений госинспекторами отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу на постоянной основе осуществляется анализ сведений, содержащихся в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС) и в ФГИС «Аргус-Фито».

В мае текущего года государственным инспектором отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления выявлено 3 факта вывоза древесины хвойных пород общим объемом 1870 куб. метровиз карантинной фитосанитарной зоны, установленной на территории Чумайского участкового лесничества Чебулинского лесничества Кемеровской области – Кузбасса без карантинных сертификатов.Тем самым была создана угроза распространения карантинных объектов потерритории Российской Федерации, свободной от карантинных объектов.

На территории Чумайского участкового лесничества Чебулинского лесничества Кемеровской области -Кузбасса установлены карантинные фитосанитарные зоны, введен карантинный фитосанитарный режим по двум вредителям хвойных пород деревьев - усачи рода Monochamus и уссурийский полиграф. Согласно установленному карантинному фитосанитарному режиму вывоз древесины хвойных пород из карантинной фитосанитарной зоны должен осуществляться в сопровождении карантинного сертификата.

По результатам проведенного мероприятия нарушителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Всего с начала 2023 года Управлением в Кемеровской области с помощью системы Лес ЕГАИС выявлено 5 случаев вывоза лесоматериалов без карантинных сертификатов, в 2022 году за аналогичный период выявлено 2 случая.