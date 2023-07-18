В Кемеровской области-Кузбассе в первом полугодии 2023 года признаны недействительными 32 декларации о соответствии на зерно
За 1 полугодие 2023 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу при проведении контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами на территории Кемеровской области - Кузбасса по фактам недостоверного декларирования соответствия зерна признаны недействительными 32 декларации о соответствии, из них 31 декларация оформлена на партии зерна (общий объем 73,7 тыс. тонн) и 1 декларация оформлена на серийный выпуск.
Основаниями для признания деклараций недостоверными послужили следующие причины:
- отсутствие исследований на остаточное количество пестицидов, примененных при производстве зерна;
- проведение исследований зерна по методам, не включенным в перечень стандартов Таможенного союза;
- нарушение правил оформления, предусмотренных единой формой декларации;
- декларирование завышенного объема зерна в сравнении с собранным урожаем.
Хозяйствующим субъектам выдано 30 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований технического регламента при оформлении декларации о соответствии.
Подтверждение безопасности зерна осуществляется в соответствии с требованиями ст. 7 ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».