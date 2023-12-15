В Кемеровской области на посевах овса и гороха применяли пестициды, не предусмотренные к применению на территории Российской Федерации

В декабре 2023 года в ходе контрольного (надзорного) мероприятия должностным лицом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу было установлено, что юридическое лицо ООО «Нива», осуществляющее деятельность на территории Чебулинского района, в текущем году при производстве зерна овса и гороха применило пестициды, применение которых на посевах овса и гороха не предусмотрено регламентами, определёнными в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации».

Юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.