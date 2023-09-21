В Кемеровской области обнаружили свалку на площади 3 га на землях сельскохозяйственного назначения

В сентябре текущего года должностным лицом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проведено выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 42:15:0105004:106, расположенного в границах Тяжинского муниципального округа.

В ходе контрольно-надзорного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом установлены признаки нарушения земельного законодательства РФ, выразившиеся в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по защите и охране земель сельскохозяйственного назначения. А именно, на площади 3 га размещена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов, строительного мусора, опилок, несортированных древесных отходов.

Земельный участок на площади 3 га выведен из сельскохозяйственного оборота и не может использоваться для производства сельскохозяйственной продукции без проведения мероприятий по рекультивации.

В адрес администрации Тяжинского муниципального округа направлена информация о выявленной свалке для принятия мер реагирования.

Ситуация находится на контроле Управления.