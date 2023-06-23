Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемеровской области после выданного предписания Управления Россельхознадзора Глава Банновского сельского поселения ликвидировал несанкционированную свалку.

В ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации должностными лицами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в 2017 году была выявлена несанкционированная свалка твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на площади 0,003 га, расположенная по адресу: Кемеровская область, Крапивинский муниципальный район, в границах МО «Банновское сельское поселение». Главе Банновского сельского поселения было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

В июне 2023 года в адрес Управления из Администрации Крапивинского муниципального округа поступила информация о ликвидации несанкционированной свалки на землях сельскохозяйственного назначения в границах МО «Банновское сельское поселение» на площади 0,1695 га. Увеличение площади обусловлено длительным периодом загрязнения земельного участка ТКО.

В результате выездного мероприятия для подтверждения поступившей информации о ликвидации свалки Управлением установлен факт полной ликвидации указанной свалки.

Ликвидация свалки позволит ввести нарушенные земли в сельскохозяйственный оборот – для выпаса сельскохозяйственных животных после выроста травянистой растительности естественным путём.

 

Общество
kuzbassnews.ru
23/06/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus