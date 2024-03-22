В Кемеровской области принятая с нарушением обязательных требований декларация на рапс признана недействительной

Госинспектором Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу в марте текущего года проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна в отношении сельхозтоваропроизводителя, осуществляющего деятельность в Яшкинском районе Кемеровской области — Кузбасса.

При проведении мероприятия установлено, что заявителем (изготовителем), при подтверждении заявленного соответствия партии рапса урожая 2023 года допущены следующие нарушения: согласно формы отчетности «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» (форма № 29-СХ), урожай рапса юридического лица в 2023 году в весе после доработки составил 6038,9 тонн. Однако, в протоколах испытаний, на основании которых принята декларация о соответствии указаны партии 8000 тонн. Таким образом, сельхозтоваропроизводитель провел исследование 8000 тонн рапса урожая 2023 года, при урожае — 6 038,9 тонн; в нарушение требований, предъявляемых к декларациям о соответствии, при оформлении и принятии декларации о соответствии неверно указан код продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и др.

Таким образом, декларация о соответствии на основании факта выявления нарушения установленных процедур обязательного подтверждения соответствия, а также несоответствия декларации о соответствии требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) правом Евразийского экономического союза, признана Управлением недействительной. Это исключает возможность её использования в качестве документа, подтверждающего соответствие зерна требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Юридическому лицу (ООО «КДВ-Агро») объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и 13 марта 2024 года ее действие прекращено.