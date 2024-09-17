В Кемеровской области родители более 172 тысяч детей получают единое пособие

В 2024 году Отделение Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу назначило единое пособие родителям 134 тысяч детей и 3046 беременным женщинам. Всего в регионе эту меру поддержки получают родители более 172 тысяч детей. На это с начала года региональное Отделение СФР направило более 11 миллиардов рублей.

Право на единое пособие имеют родители, усыновители или опекуны ребенка в возрасте от 0 до 17 лет, а также беременные женщины, вставшие на учет до 12 недель беременности. Важно, чтобы дети и заявители были гражданами РФ и постоянно проживали на территории России. При оформлении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи (подробнее — https://sfr.gov.ru/grazhdanam/edinoe_posobie/ocenka/), учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.

Доходы семьи не должны превышать региональный прожиточный минимум на душу населения, его размер в Кузбассе составляет 14062 рубля. Размер единого пособия в месяц для семей с детьми может составлять 50% от прожиточного минимума ребенка — 6922 рубля, 75% — 10383 рубля, 100% — 13844 рубля. Беременным женщинам единое пособие может выплачиваться в размере 50% от прожиточного минимума трудоспособного населения — 7664 рубля в месяц, 75% — 11496 рублей, 100% — 15328 рублей.

Подать заявление на единое пособие можно в личном кабинете на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Кемеровской области или в ближайшем МФЦ. Решение о назначении пособия принимается в течение 10 рабочих дней. Срок рассмотрения может быть продлен до 30 рабочих дней, если в региональное Отделение СФР не поступили необходимые сведения в рамках межведомственного взаимодействия.

«Если средства перечисляются на банковский счет, они поступают 3 числа каждого месяца за предыдущий. Если родители получают пособия через “Почту России”, доставка происходит с 1-го по 25-е число в зависимости от графика работы почтового отделения», —рассказала управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Напомним, что в 2023 и в 2024 гг. вступили в силу изменения в правила назначения единого пособия. С 1 декабря 2023 года право на пособие у самозанятых родителей, если это их единственный источник заработка, возникает только при наличии у них годового дохода от двух минимальных размеров оплаты труда. С 1 июня 2024 года изменился порядок учета алиментов. Если при разводе алименты установлены судом, то они будут учитываться по объёму фактически поступивших средств, указанных заявителем в заявлении. При отсутствии документального подтверждения взыскания алиментов в судебном порядке учитывается сумма алиментов, указанная в заявлении, но не менее гарантий, предусмотренных Семейным кодексом.

Кроме того, был расширен перечень доходов, которые исключены при назначении пособия. К ним относятся проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей, выплаты за звание «Мать-героиня», орден или медаль ордена «Родительская слава». Не берутся в расчет и доходы от трудовой деятельности подростков до 18 лет, полученные в период обучения, если они в течение 6 месяцев расчетного периода обучались в школе, по очной форме в ссузе или вузе и не оформлены как самозанятые.

Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться к специалистам контакт-центра Отделения СФР по Кемеровской области, позвонив по телефону 8-800-200-10-02 (по будням с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30, звонок бесплатный).

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Фото: ОСФР