В Кемеровской области стартовал региональный выставочный проект «Золотые звезды Кузбасса»

По инициативе Парламента Кузбасса и при поддержке губернатора Сергея Цивилева проект открылся в государственной научной библиотеке Кузбасса имени В. Д. Федорова.

Профессиональные художники региона создали 250 портретов Героев Советского Союза, чьи судьбы связаны с Кузбассом. Ранее их можно было увидеть только на черно-белых фотографиях. Сейчас каждый портрет в цвете оцифрован и доступен на сайте библиотеки, а подлинные работы будут экспонироваться в 33 центральных библиотечных системах области.

Над выставочным проектом работали члены Общественной палаты Кузбасса, сотрудники государственной научной библиотеки Кузбасса имени В. Д. Федорова, Кузбасского центра искусств, члены Союза художников России, Творческого союза художников России.

В выставочной экспозиции, развернутой в Тяжинской библиотеке имени Н. И. Масалова представлены 7 подлинников портретов Героев Советского Союза – кузбассовцев. Двое из них, Александр Петрович Назаров и Григорий Иосифович Шилов родились в Тяжинском районе. Также в библиотеке оформлена книжная выставка-экспозиция «Воины-кузбассовцы на полях великих сражений».