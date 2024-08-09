В Кемеровской области транспортные полицейские провели акцию «Зарядка со стражем поряд

В Белове транспортные полицейские провели «Зарядку со стражем порядка» на базе подшефного патриотического военно-спортивного центра «Разведчик», руководителем которого является председатель общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово Сергей Савченков.



Для воспитанников центра и учеников средней общеобразовательной школы № 11, командир отдельного взвода патрульно-постовой службы Иван Штефырца провел мастер-класс по боевым приемам борьбы. В этом году Иван стал серебряным призером на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии».



Член общественного совета при линейном отделе доцент кафедры гуманитарных наук БиФ КемГУ Елена Комарова отметила важность данного мероприятия и привела примеры, как здоровый образ жизни помогает человеку гармонично развиваться, воспитывает и укрепляет такие качества как воля и целеустремленность.

Фото: ЛО МВД на транспорте