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В Кемеровской области транспортные полицейские устанавливают обстоятельства травмирования женщины на железной дороге

Сегодня в дежурную часть ЛО МВД России на станции Белово поступило сообщение о травмировании пешехода вблизи станции Зеньково. По предварительным данным, пожилая женщина переходила железную дорогу вне пешеходного перехода и не отреагировала на появление грузового поезда, вышедшего с кривого участка пути. Машинист состава применил экстренное торможение, но избежать столкновения с человеком не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств произошедшего.

  Фото: ЛО МВД на транспорте

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
25/04/2024
Происшествия
Белово
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