В Кемеровской области транспортные полицейские устанавливают обстоятельства травмирования женщины на железной дороге

Сегодня в дежурную часть ЛО МВД России на станции Белово поступило сообщение о травмировании пешехода вблизи станции Зеньково. По предварительным данным, пожилая женщина переходила железную дорогу вне пешеходного перехода и не отреагировала на появление грузового поезда, вышедшего с кривого участка пути. Машинист состава применил экстренное торможение, но избежать столкновения с человеком не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась.



На место происшествия направлена следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств произошедшего.

Фото: ЛО МВД на транспорте