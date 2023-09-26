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В Кемеровской области Управлением Россельхознадзора признана декларация о соответствии на горох недействительной

В августе текущего года, специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности экспортируемого с территории Кузбасса зерна.

По результатам мероприятия юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области качества и безопасности зерна, а декларация о соответствии признана Управлением недействительной и 21 августа 2023 года ее действие прекращено.

Основными нарушениями, допущенными сельхозтоваропроизводителем при принятии декларации о соответствии на партию гороха в количестве 250 тонн, являются: проведение испытаний на показатели безопасности (ртутьорганические пестициды и 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры) по нормативным документам, не включенным в перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований, необходимых для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011); отсутствие в декларации о соответствии предусмотренной информации согласно Единой формы декларации о соответствии требованиям технического регламента и правила ее оформления (реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции (в том числе ее размер) и информация о примененной схеме декларирования соответствия).

Общество
kuzbassnews.ru
26/09/2023
Общество
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