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В Кемеровской области Управлением Россельхознадзора признана недействительной декларация о соответствии на пшеницу на пищевые цели

Должностным лицом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу в феврале текущего года проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом (наблюдение за соблюдением обязательных требований) в области обеспечения качества и безопасности зерна.

В результате контрольно-надзорного мероприятия установлен факт несоответствия декларации о соответствии требованиям к декларациям о соответствии, установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) Евразийского экономического союза.

Основные нарушения, допущенные сельхозтоваропроизводителем при принятии декларации о соответствии на партию пшеницы в количестве 1600 тонн: неверно указаны код ТН ВЭД ЕАЭС и реквизиты протокола испытаний, на основании которого зарегистрирована декларация о соответствии.

По результатам мероприятия индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность в Гурьевском районе Кемеровской области — Кузбассе, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области качества и безопасности зерна, а декларация о соответствии признана Управлением недействительной и ее действие прекращено.

Общество
kuzbassnews.ru
19/02/2024
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