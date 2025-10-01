Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кемеровской области завершен ремонт 10 км трассы Р-255 «Сибирь»

1 октября введен в эксплуатацию отремонтированный участок км 501 – км 511 в Тяжинском районе Кузбасса. 

Чтобы привести техническое состояние участка в соответствие с нормативными требованиями, дорожники устранили дефекты покрытия проезжей части, возникшие в зимне-весенний период из-за резких перепадов температур, заменив все слои дорожной одежды, выполнили профилирование и ремонт обочин, кюветы укрепили конструкциями из монолитного бетона. Отремонтировали водопропускные трубы с укреплением их русел, выполнили устройство бетонных водоотводных лотков.

В целях повышения безопасности дорожного движения на перекрестке у населенных пунктов Тяжинский и Нововосточный (км 506) модернизировали светофорный объект, обновили остановку общественного транспорта, оснастив ее тактильной плиткой для слабовидящих пешеходов, отремонтировали тротуары. На всем протяжении объекта заменили барьерное ограждение, дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесли дорожную разметку долговечным термопластиком.

Также в нынешнем году на трассе Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области ликвидированы дефекты дорожного покрытия и выполнено устройство защитных слоев на участке км 329 – км 337. Завершаются работы на объекте ремонта км 545 – км 556 км.

 

Фото: ФКУ "Сибуправтодор"

kuzbassnews.ru
01/10/2025
