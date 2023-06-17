В Киселевске десятилетний мальчик погиб, управляя мопедом

Предварительно установлено, что 10-летний мальчик, управляя мопедом, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю «Тойота Авенсис», который двигался по главной дороге, и допустил столкновение с ним. В результате ДТП ребенок погиб.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов незамедлительно выехал прокурор Киселевска Вячеслав Гикал.

Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой сотрудниками полиции.

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