В Киселевске прошли Чемпионат и Первенство Кузбасса по муайтай, посвящённые памяти героя Росгвардии

В Киселевске состоялись Чемпионат и Первенство Кузбасса по муайтай, посвящённые памяти киселевчан - спортсменов и героев, погибших в ходе специальной военной операции: Владислава Казанкова, Олега Руденко и мастера спорта России по тайскому боксу, сотрудника ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу прапорщика Ильи Михалёва.

В соревнованиях приняли участие 360 спортсменов из городов Кузбасса: Анжеро-Судженска, Белова, Кемерова, Киселевска, Ленинска-Кузнецкого, Новокузнецка, Прокопьевска и Юрги. Почётными гостями церемонии открытия стали, глава Киселевска Кирилл Балаганский, директор «Спортивной школы Кузбасса Академия боевых искусств» Александр Бусыгин, родители погибших героев, командир ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковник Андрей К., представители депутатского корпуса и воинских общественных организаций.

Участники почтили память погибших бойцов минутой молчания. Командир ОМОН «Рубеж» отметил, что имя прапорщика Ильи Михалёва навсегда вписано в историю Росгвардии и кузбасского спорта:

«Он был не только выдающимся спортсменом, но и настоящим бойцом. Своим примером Илья вдохновлял молодых ребят, учил их преодолевать трудности и идти вперёд. Его подвиг - символ чести и преданности Родине».

Прапорщик полиции Илья Михалёв - мастер спорта России по тайскому боксу, многократный победитель и призёр областных и всероссийских соревнований. С сентября 2008 по октябрь 2011 года он работал тренером-преподавателем в спортивной школе, передавая свой опыт молодому поколению. Позднее продолжил служить Родине в подразделении ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

25 февраля 2022 года, в возрасте 31 года, Илья Михалёв героически погиб в зоне проведения Специальной военной операции, прикрывая боевых товарищей. Указом Президента Российской Федерации он был награждён Орденом Мужества посмертно.

Фото: Росгвардия