В Киселевске вынесен обвинительный приговор местному жителю за убийство собаки

Киселевский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

В суде установлено, что в сентябре 2023 года мужчина садистским способом убил беременную собаку. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он выбросил животное с девятого этажа многоквартирного жилого дома. В результате полученных травм собака скончалась на месте.

Осужденный вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, в содеянном раскаялся.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: пресс-служба прокуратуры области