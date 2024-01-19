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В Киселевске вынесен обвинительный приговор местному жителю за убийство собаки

Киселевский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

В суде установлено, что в сентябре 2023 года мужчина садистским способом убил беременную собаку. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он выбросил животное с девятого этажа многоквартирного жилого дома. В результате полученных травм собака скончалась на месте.

Осужденный вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, в содеянном раскаялся.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор вступил в законную силу. 

 

 

Фото: пресс-служба прокуратуры области

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kuzbassnews.ru
19/01/2024
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