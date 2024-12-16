В Киселевске вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении пособий

Киселевский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимой 35-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).

В суде установлено, что осужденная является матерью трех несовершеннолетних детей. В 2021 году Фондом пенсионного и социального страхования России по Кемеровской области-Кузбассу на основании поступившего заявления ей назначено пособие на содержание дочек. Однако уже в 2022 году дети были изъяты из семьи и помещены в специализированные учреждения на полное государственное обеспечение.

Зная, что данный факт является основанием для прекращения социальных выплат на содержание несовершеннолетних, обвиняемая не уведомила Отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Кемеровской области-Кузбассу об изменившихся обстоятельствах и продолжила получать выплаты. Таким образом в период с 21.03.2022 по 31.05.2023 женщина совершила хищение бюджетных средств на общую сумму более 314 тыс. рублей.

В судебном заседании вину в совершении преступления подсудимая признала.

С учетом позиции государственного обвинителя виновной назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, решением суда исковые требования прокурора о взыскании в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования России по Кемеровской области-Кузбассу с осужденной ущерба, причиненного преступлением, удовлетворены, его исполнение находится на контроле прокуратуры.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области