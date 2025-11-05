Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Киселёвске наградили сотрудника Росгвардии за вклад в поддержку участников СВО

В Киселёвске глава города Кирилл Балаганский вручил сотруднику киселёвского филиала вневедомственной охраны Росгвардии прапорщику Сергею Дайдулину медаль «За содействие СВО».

Награда присуждена за значительный личный вклад в оказание помощи военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО. С первых дней проведения спецоперации Сергей Дайдулин вместе с отцом, ветераном боевых действий, ведут активную волонтёрскую работу.

Семья организует сбор и отправку необходимых материалов и оборудования, включая маскировочные сети, предметы первой необходимости, средства жизнеобеспечения. Недавно, при содействии благотворителей, был приобретён автомобиль УАЗ «Хантер», в подготовке которого к эксплуатации также участвовал Сергей. Машина передана для нужд военнослужащих.

Постоянная помощь, участие в волонтёрском движении и личный вклад в поддержку защитников стали основанием для награждения Сергея Дайдулина медалью совета Генерального штаба Министерства обороны России.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Киселевск
kuzbassnews.ru
05/11/2025
Общество
Киселевск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus