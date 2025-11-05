В Киселёвске наградили сотрудника Росгвардии за вклад в поддержку участников СВО

В Киселёвске глава города Кирилл Балаганский вручил сотруднику киселёвского филиала вневедомственной охраны Росгвардии прапорщику Сергею Дайдулину медаль «За содействие СВО».

Награда присуждена за значительный личный вклад в оказание помощи военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО. С первых дней проведения спецоперации Сергей Дайдулин вместе с отцом, ветераном боевых действий, ведут активную волонтёрскую работу.

Семья организует сбор и отправку необходимых материалов и оборудования, включая маскировочные сети, предметы первой необходимости, средства жизнеобеспечения. Недавно, при содействии благотворителей, был приобретён автомобиль УАЗ «Хантер», в подготовке которого к эксплуатации также участвовал Сергей. Машина передана для нужд военнослужащих.

Постоянная помощь, участие в волонтёрском движении и личный вклад в поддержку защитников стали основанием для награждения Сергея Дайдулина медалью совета Генерального штаба Министерства обороны России.

Фото: Росгвардия