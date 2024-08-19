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В колледжах и техникумах Кузбасса завершен прием документов от абитуриентов

В Тяжинском агропромышленном техникуме план набора на 2024-2025 учебный год выполнен на 100 %. Абитуриенты проходили строгий конкурсный отбор, зачисление проводилось по среднему баллу документов об образовании.

 

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/08/2024
Образование
Тяжин
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