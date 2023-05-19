В котлетах из «свинины и говядины» обнаружен соевый белок

В рамках реализации государственной работы «Испытания и (или) экспертиза подконтрольных государственному ветеринарному контролю (надзору) товаров» в Кемеровской области сотрудником Управления Россельхознадзора по Республика Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу отобрана проба мясной продукции: «Полуфабрикаты мясные, рубленные, формованные, категория «В», котлеты «Домашние», замороженные, ТУ 91214-368-01597945-05» Кузбасского производителя ООО «Альбатрос».

В составе данной продукции заявлено: свинина, говядина, молоко сухое, лук, яйцо, соль, специи. Однако, в результате проведения гистологической идентификации состава продукции в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» в составе данной продукции обнаружен текстурированный соевый белок.

Данный факт является нарушением Технического регламента Таможенного Союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), в котором определено: при наличии в пищевой продукции составного компонента (состоящего из двух и более компонентов) в составе пищевой продукции указывается перечень всех компонентов, входящих в состав такого составного компонента, или указывается составной компонент с дополнением к нему в скобках компонентов в порядке убывания их массовой доли. Маркировка пищевой продукции должна быть понятной, легко читаемой, достоверной, не вводить в заблуждение потребителей (приобретателей).

Важным аспектом в данной ситуации является отсутствие информации для потребителей на упаковке, т.к. у соевых продуктов, как и у многих других, имеются противопоказания к употреблению (беременные, дети, люди с нарушением в работе щитовидной железы, люди с индивидуальной непереносимостью сои). В семенах сои содержится как минимум 21 белок, способный выступать в качестве аллергена. В редких случаях гиперчувствительность к аллергенам пищевых продуктов может приводить к развитию угрожающего жизни состояния – анафилактического шока.

Соответственно, отсутствие полной информации о составе продукта является нарушением Федерального закона № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», в котором сказано: безопасность пищевых продуктов – состояние обоснованной уверенности в том, что пищевые продукты при обычных условиях их использования не являются вредными и не представляют опасности для здоровья нынешнего и будущих поколений. При реализации пищевых продуктов, материалов и изделий юридические лица обязаны соблюдать требования нормативных документов.

Производитель данной пищевой продукции информирован Управлением, что согласно п.4. ст.5 ТР ТС 021/2011 «О качестве и безопасности пищевой продукции» пищевая продукция, не соответствующая требованиям настоящего Технического регламента и (или) иных Технических регламентов Таможенного союза, действие которых на нее распространяется, подлежит изъятию из обращения участником хозяйственной деятельности самостоятельно.

Руководствуясь ст.38 Федерального закона от 27.12.2022 № 184 – ФЗ «О техническом регулировании», в целях недопущения оборота некачественной продукции производителю необходимо в течение десяти дней с момента подтверждения достоверности такой информации разработать программу корректирующих мероприятий.

Производителю объявлено предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства РФ.