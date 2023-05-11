В Крапивинском состоялся V открытый турнир по боксу среди юношей

Соревнования проводятся на приз главы Крапивинского округа и Интерконтинентального чемпиона WBC, WBA, чемпиона Европы Вячеслава Гусева.

На базе спортшколы померялись силами спортсмены из городов Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Таштагол, Белово, Топки, Киселевск, а также поселков Тяжинский, Зеленогорский и Крапивинский. Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Владимира Валерьевича Башкирцева.

Самым зрелищным стал второй день соревнований, когда в финал вышли спортсмены, показавшие наилучшие результаты в первом отборочном туре. По итогам двухдневных соревнований главный приз – кубок главы Крапивинского округа, достался ребятам из города Кемерово. Тяжинские спортсмены также оказались в числе лучших – Савелий Богомазов и Артем Пилецкий завоевали серебряные медали.