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В Крапивинском состоялся V открытый турнир по боксу среди юношей

Соревнования проводятся на приз главы Крапивинского округа и Интерконтинентального чемпиона WBC, WBA, чемпиона Европы Вячеслава Гусева.
На базе спортшколы померялись силами спортсмены из городов Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Таштагол, Белово, Топки, Киселевск, а также поселков Тяжинский, Зеленогорский и Крапивинский. Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Владимира Валерьевича Башкирцева.
Самым зрелищным стал второй день соревнований, когда в финал вышли спортсмены, показавшие наилучшие результаты в первом отборочном туре. По итогам двухдневных соревнований главный приз – кубок главы Крапивинского округа, достался ребятам из города Кемерово. Тяжинские спортсмены также оказались в числе лучших – Савелий Богомазов и Артем Пилецкий завоевали серебряные медали.

Спорт
Белово
Кемерово
Киселевск
Крапивинский
Ленинск-Кузнецкий
Таштагол
Топки
Тяжин
kuzbassnews.ru
11/05/2023
Спорт
Белово
Кемерово
Киселевск
Крапивинский
Ленинск-Кузнецкий
Таштагол
Топки
Тяжин
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