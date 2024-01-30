В Красноярске состоялось открытое первенство краевой детско-юношеской спортивной школы по рукопашному бою

В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из городов Красноярска, Канска, Иркутска, Братска, Минусинска, Норильска, Зеленогорска, Железногорска, Тяжинского округа.

Воспитанники Тяжинской детско-юношеской спортивной школы (тренер-преподаватель Эламан Турсунбекович Рысмендиев) достойно провели бои. Никита Трофимов, Захар Чернавин, Карапет Агекян заняли вторые места, Данил Зинкевич и Александр Невчеснюк – третьи места.