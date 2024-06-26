В целях обеспечения требований безопасности к зерну и процессам его производства, хранения, перевозки и реализации, а также для предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей зерна, специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора ведут системную работу, направленную на соблюдение обязательных требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011) при декларировании зерновой продукции.

Так, 11 июня 2024 года государственный инспектор Управления провел контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия в отношении сельхозтоваропроизводителя, ведущего деятельность на территории Прокопьевского района Кемеровской области — Кузбасса. В ходе наблюдения установлено, что юридическим лицом была зарегистрирована декларация о соответствии на партию рапса урожая 2023 года, предназначенную на пищевые цели, в объеме 7 тыс. т с неполным проведением процедуры оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011. А именно, не были проведены исследования по определению остаточных количеств МДУ/ВМДУ содержания действующих веществ пестицида «Лигат, КЭ», используемого при производстве рапса.

Также, при оформлении декларации о соответствии на бумажном носителе были нарушены требования по внесению информации по оптически считываемому матричному коду (QR-код).

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора признало декларацию о соответствии недействительной. 19 июня 2024 года ее действие прекращено, что подтверждает информация на сайте Росаккредитации.

Кроме того, хозяйствующему субъекту, допустившему нарушения, объявлено предостережение и в дальнейшем предложено соблюдать обязательные требования, предусмотренные ТР ТС 015/2011 и Правилами оформления декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза от 25 декабря 2012 года № 293.