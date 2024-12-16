В Кузбасс поступили 50 новых школьных автобусов

Партия нового школьного транспорта общей стоимостью 162 млн рублей закуплена на средства из федерального бюджета, которые выделены по распоряжению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина по обновлению парка школьных автобусов.



Новая техника распределена в образовательные учреждения городов Кемерово, Киселевск, Междуреченск, Мыски, Прокопьевск, а также в Беловский, Ижморский, Кемеровский, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский, Промышленновский, Тисульский, Топкинский, Тяжинский, Юргинский, Яшкинский округа и Таштагольский район.



Новая партия состоит из 26 автобусов марки ГАЗ, рассчитанных на 12-24 места в зависимости от модификации; 20 автобусов марки ПАЗ вместимостью 24 места; четырех автобусов ПАЗ с повышенной вместимостью (до 31 пассажира).



Транспорт отвечает всем требованиям безопасности: пассажирские места оснащены ремнями безопасности, в каждом ряду есть сигнальная кнопка для требования об остановке, имеется дополнительная подножка.



Также в автобусах предусмотрено автоматическое ограничение скорости — не более 60 км в час. Есть встроенный контроль за соблюдением маршрута движения, ведется учет времени непрерывной работы водителя за рулем.



Кроме того, все автобусы оборудованы проблесковыми маячками и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, которая позволяет родителям отслеживать передвижение детей в системе «Электронная школа 2.0». Транспорт покрашен в яркий желтый цвет и имеет светоотражающие опознавательные знаки, которые хорошо заметны на дорогах в любое время суток.



В Кузбассе почти 13 тысяч детей из 646 населенных пунктов ездят на учебу, для этого задействовано 475 единиц школьного транспорта. С учетом поступившей партии за последние пять лет приобретено 315 современных школьных автобусов.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса