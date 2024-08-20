В Кузбассе 33-летняя рецидивистка за попытку сбыта героина приговорена к 6 годам колонии общего режима

Серию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков женщина попыталась совершить через несколько месяцев после условно-досрочного освобождения из колонии, где она отбывала 8-летний срок за приготовление к сбыту около 25 граммов героина. Через некоторое время после освобождения женщина создала уже свой интернет-магазин, и в рамках реализации «стартапа» для последующей перепродажи приобрела более 2,5 граммов героина…

Из материалов уголовного дела следует, что в 2014 году тогда ещё 23-летняя кемеровчанка была приговорена Рудничным районным судом г.Кемерово к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за приготовление к незаконному сбыту 25 граммов героина. Освободившись условно-досрочно из алтайской колонии, вернулась в Кемерово, где в связи с отсутствием работы и денег вновь решила заняться незаконным сбытом наркотических средств. На этот раз для реализации своего преступного умысла она создала свой интернет-магазин, через который стала размещать предложения о продаже наркотиков. В это же время она приобрела оптовую партию героина массой не менее 2,5 грамм, которые расфасовала на разовые дозы.

После этого на территории городов Кемерово и Мариинск она оборудовала шесть тайников, при помощи которых намеревалась сбывать наркотические средства. Однако довести до конца преступления она не смогла по независящим от неё причинам, так как была задержана сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

В судебном заседании подсудимая вину признала полностью и раскаялась в содеянном. Просила суд не лишать её свободы, так как у неё на иждивении находится малолетний ребёнок, который по состоянию здоровья нуждается в уходе и заботе.

Помимо признательных показаний самой подсудимой, её вина в совершении преступлений была подтверждена исследованными в судебном заседании как письменными доказательствами, так и показаниями свидетелей.

При назначении наказания учёл совокупность смягчающих обстоятельств, а также особо опасный рецидив преступлений в качестве отягчающего обстоятельства.

В результате суд назначил наркосбытчице наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Но осуждённая не согласилась с таким поворотом в её судьбе, и обжаловала приговор в вышестоящую судебную инстанцию. В апелляционной жалобе женщина помимо прочего просила применить в отношении неё отсрочку реального отбывания наказания до достижения ребёнком 14-летнего возраста.

Однако судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда указала, что само по себе наличие малолетнего ребёнка не является безусловным основанием для предоставления отсрочки реального отбывания наказания. Суд учёл, что у ребёнка имеется отец, в отношении которого не выносилось решение о лишении родительских прав. Кроме того, у осуждённой имеется мать, на попечении которой в настоящее время находится ребёнок.

В итоге назначенное осуждённой наказание было оставлено без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд