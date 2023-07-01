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В Кузбассе 58- летний мужчина травмирован поездом

В дежурную часть Кузбасского линейного управления (ЛУ) МВД России поступило сообщение о том, что на перегоне станций Кемерово -Предкомбинат  поездом травмирован человек.

Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что 58-летний житель Кемерово пересекал с велосипедом в руках железнодорожные пути в не предназначенном для перехода месте перед приближающимся грузовым поездом. Велосипед застрял, и пешеход пытался его высвободить, не реагируя на сигналы локомотива повышенной громкости.Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. 

Пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в одну из больниц Кемерово.

 Собранные транспортными полицейскими материалы будут направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки.

 

Фото из открытых источников

 

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kuzbassnews.ru
01/07/2023
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