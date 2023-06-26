В Мариинском муниципальном районе Кемеровской области-Кузбасса в начале июня 2023 года ликвидирована ранее выявленная несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов на неразграниченных землях сельскохозяйственного назначения площадью 9000 кв. м, расположенная в 400 м на северо-восток от с. Суслово.

Свалка была выявлена в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с хозяйствующим субъектом. В адрес администрации Мариинского муниципального округа была направлена информация о выявленной свалке твёрдых коммунальных отходов для принятия мер реагирования.

20 июня текущего года в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу от администрации Мариинского муниципального округа поступила информация о ликвидации данной несанкционированной свалки. Для подтверждения поступившей информации Управлением проведено выездное мероприятие в ходе, которого установлено, что нарушенные земли сельскохозяйственного назначения очищены от твердых коммунальных отходов на всей площади загрязнения.

Ликвидация свалки позволила ввести нарушенные земли в сельскохозяйственный оборот – для выпаса сельскохозяйственных животных.