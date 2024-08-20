В Кузбассе более 20 тысяч бывших шахтеров получают доплату к пенсии

Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу осуществляет ежемесячную доплату к пенсии более 20 тысячам работникам угольной промышленности.

Размер доплаты индивидуален и зависит от стажа работы, дающей право на доплату к пенсии, размера среднемесячной заработной платы, а также от суммы страховых взносов, которые уплачивают угледобывающие предприятия.

Право на ежемесячную доплату имеют пенсионеры-горняки, которые:

- не менее 25 лет работали полный рабочий день на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля и на строительстве шахт;

- не менее 20 лет работали в качестве работников ведущих профессий (горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин).

«Ежемесячная доплата устанавливается бывшему работнику угольной отрасли бессрочно. Если пенсионер вновь устроится на работу, дающую право на данную доплату к пенсии, выплата ему будет приостановлена с 1 числа месяца, следующего за месяцем трудоустройства», – отметила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Для установления доплаты гражданин может подать заявление на госуслугах или в клиентскую службу Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу. Доплата к пенсии устанавливается:

- с 1 мая, если заявление принято в период с 1 января по 31 марта;

- с 1 августа, если заявление принято в период с 1 апреля по 30 июня;

- с 1 ноября, если заявление принято в период с 1 июля по 30 сентября;

- с 1 февраля, если заявление принято в период с 1 октября по 31 декабря.

Остались вопросы? Дополнительную информацию можно получить по телефону контакт-центра ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу: 8 800 200 10 02 (звонок бесплатный).

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