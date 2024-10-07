В Кузбассе более 50 служебных автомобилей пополнили автопарк Росгвардии

В Кемерове начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель вручил новый служебный транспорт личному составу силового ведомства. Автопарк областной Росгвардии пополнился на 57 автомобилей.

Новые автомобили «Лада Гранта» поступили в филиалы вневедомственной охраны 18 населённых пунктов Кузбасса, а также в подразделения лицензионно-разрешительной работы в Кемерове, Новокузнецке и Белове. Ключи от новых машин генерал-майор Юрий Кель передал сотрудникам, отличившимся при исполнении служебных обязанностей, подчеркнув важность добросовестного исполнения долга и бережного отношения к технике.

«Техника — это мобильность и своевременность, которые позволяют нашим сотрудникам оперативно реагировать на сигналы тревоги и обеспечивать безопасность на улицах городов. Ответственность за её сохранность лежит на каждом сотруднике. Бережное отношение к ней гарантирует, что она никогда не подведёт в выполнении поставленных задач», — отметил Юрий Кель.

Заместитель начальника кемеровского филиала вневедомственной охраны Росгвардии подполковник Василий Берзин добавил, что особое внимание уделено комфорту и надёжности: автомобили оснащены кондиционерами, гидроусилителями руля и зимним пакетом, что обеспечит устойчивость на дорогах в любое время года.

«Автомобиль для вневедомственной охраны — это то же самое, что и автомат у бойца на передовой. Без надёжной техники мы бессильны. Это вклад, который, возможно, спасёт чьи-то жизни и здоровье», — подчеркнул Василий Берзин.

В завершении руководитель региональной Росгвардии поздравил личный состав с пополнением автопарка, и стражи правопорядка отправились к местам дислокации, чтобы уже завтра приступить к выполнению своих обязанностей по защите безопасности граждан.

Фото: Росгвардия