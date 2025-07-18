В Кузбассе бойцы Росгвардии отработали беспарашютное десантирование с вертолёта

Беспарашютное десантирование отряда специального назначения «Кузбасс» Росгвардии прошло в кемеровском округе совместно с авиационным отрядом специального назначения. Учебно-тренировочные занятия были направлены на отработку элементов скоростного спуска с вертолёта с применением канатов и альпинистского снаряжения в условиях, приближенных к боевым.

Перед выполнением практических действий с военнослужащими были проведены инструктажи, а также тренировки по погрузке на борт и выходу из вертолёта. Основное внимание было уделено вопросам безопасности и слаженности действий при спуске. Бойцы в полном снаряжении отработали два основных способа беспарашютного десантирования – по канату и с использованием альпинистского снаряжения.

Как отметил инструктор отряда специального назначения с позывным «Физрук», каждый из способов имеет свои особенности: «С альпинистским снаряжением нужно работать как «горник» – уметь пользоваться спусковым устройством «восьмёркой», правильно его монтировать. Это более безопасный способ. Но спуск по канату значительно сложнее, так как нет страховки. Здесь важна физическая подготовка и выносливость. Несмотря на сложности, ребята справились – экипировка надёжная, бойцы проявили выдержку».

Беспарашютное десантирование помогает спецназу при выполнении различных задач, когда вертолёт не может осуществить посадку – например, в зоне плотной застройки, над лесным массивом или руслом реки. В таких случаях спуск производится исключительно с использованием верёвок.

По итогам занятия все поставленные учебные задачи были выполнены. Личный состав продемонстрировал высокий уровень профессиональной подготовки и готовность к действиям в сложной обстановке.

Фото: Росгвардия