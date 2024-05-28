В Кузбассе бригадир локомотивного депо сбывал поддельные свидетельства о получении профессионального образования

Было установлено семь фактов сбыта поддельных свидетельств о прохождении дополнительного профессионального образования в Санкт-Петербургском центре повышения квалификации и профессиональной подготовки. Также сотрудниками транспортной полиции при обыске у обвиняемого были обнаружены огнестрельное оружие, патроны и взрывчатое вещество, которые он хранил в своём доме.

Из материалов уголовного дела следует, что местный житель, работающий бригадиром в одном из локомотивных депо, узнал о возможности получения дополнительного профессионального образования в центре повышения квалификации, который находится в Санкт-Петербурге. В ходе телефонного разговора с сотрудником этого центра выяснил, что обучение проходит дистанционно. Дополнительно ему сообщили о том, что можно получить документы об образовании без прохождения обучения: достаточно внести определённую плату и направить копии личных документов с фото. Через некоторое время к нему обратились знакомые по поводу прохождения обучения для дальнейшего трудоустройства. Подсудимый обещал посодействовать в этом вопросе и связался с лицом, предлагавшим ранее услуги получения документов. Получив подтверждение, направил необходимые документы с фотографией и через несколько недель получил документы о прохождении обучения. После этого он понял, что может зарабатывать на сбыте таких документов, чем и продолжил заниматься.

После выявления противоправной деятельности правоохранительными органами было выявлено семь фактов сбыта подсудимым поддельных документов о профессиональном образовании. Все лица на основании поддельных документов в дальнейшем были трудоустроены.

Также при производстве обыска сотрудниками транспортной полиции у подсудимого были обнаружены винтовка, 27 патронов и более полукилограмма пороха, являющегося взрывчатым веществом, которые он ранее незаконно приобрёл и хранил в своём доме.

Вина подсудимого в совершении преступлений была подтверждена как его признательными показаниями, так и показаниями свидетелей и надлежаще оформленными письменными доказательствами.

При этом ещё до постановления приговора истёк срок давности привлечения подсудимого к уголовной ответственности по трём фактам сбыта поддельных документов, в связи с чем он был освобождён от уголовной ответственности по этим составам преступлений.

В результате за совершение четырёх фактов сбыта поддельных документов, а также за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывчатых веществ суд назначил 38-летнему мариинцу наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 2 года.

На днях приговор вступил в законную силу.

Следует отметить, что ранее к различным срокам ограничения свободы были приговорены 21-летний и 38-летний местные жители, а также 43-летняя женщина, которые устроились на работу по приобретённым у подсудимого поддельным документам.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд