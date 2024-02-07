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В Кузбассе декларация о соответствии на пшеницу признана недействительной

В Кузбассе специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна.

В ходе мероприятия установлено, что сельхозтоваропроизводителем при декларировании партии пшеницы на пищевые цели в количестве 3500,0 тонн, нарушены требования при оформлении декларации о соответствии  установленные «Единой формой декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза и правила ее оформления», утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293. А именно, в декларации о соответствии,  отсутствует адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции; указан четырехзначный код ТН ВЭД ЕАЭС  вместо десятизначного, согласно единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза; не указаны реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции (в том числе ее размер).

Так же, в протоколе испытаний показатель «Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями» исследован по ГОСТу, который не может быть использован для определения вышеуказанного показателя.

По результатам проведенного мероприятия юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». По Решению Россельхознадзора  декларация о соответствии признана недействительной.

Общество
kuzbassnews.ru
07/02/2024
Общество
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