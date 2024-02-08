В Кузбассе декларация о соответствии на пшеницу признана недействительной

В Кузбассе государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу при проведении контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом установлено, что сельхозтоваропроизводителем, осуществляющим деятельность на территории Ижморского района Кемеровской области — Кузбасса, допущены нарушения законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна, при декларировании пшеницы на пищевые цели урожая 2023 года.

Так, индивидуальный предприниматель при регистрации декларации о соответствии указал массу партии пшеницы в количестве 505 тонн. Однако, масса собранного урожая в весе после доработки составила всего 500 тонн.

Кроме того, установлены нарушения при оформлении декларации о соответствии на бумажном носителе: в поле 4 «В лице» — указаны фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя. Вместе с тем, согласно Единой форме декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293, если заявителем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, данное поле не заполняется; не указаны реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции (в том числе ее размер); в поле 7 «Декларация о соответствии принята на основании», неверно указаны реквизиты протоколов испытаний, на основании которых выдана декларация о соответствии; оптически считываемый матричный код (QR-код) указан не в поле 13 «QR-код».

Так же, индивидуальным предпринимателем, при декларирования соответствия пшеницы, выбрана схема декларирования соответствия — 4д. В соответствии с данной схемой декларирования, испытания образцов зерна проводятся в аккредитованной испытательной лаборатории, включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Вместе с тем, в одном из представленных протоколов испытаний уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц отсутствует.

Таким образом, по фактам недостоверного декларирования соответствия продукции и несоответствия декларации о соответствии требованиям к декларациям о соответствии, установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) правом Евразийского экономического союза, Управлением принято Решение о признании декларации о соответствии недействительной.

По результатам проведенного мероприятия индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», а декларация о соответствии признана недействительной.