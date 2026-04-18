В Кузбассе двое мариинцев похитили у государства крупную сумму для покупки грузовика

Мужчины, вступив в предварительный сговор, обманным путём получили от государства 350 тысяч рублей в рамках социального контракта по программе поддержки малоимущих граждан, которые были потрачены на приобретение грузового автомобиля «Газель» в соответствии с представленным бизнес-планом. Но использовать приобретённый автомобиль в соответствии с условиями социального контракта они как изначально, так и впоследствии не планировали.

Из материалов уголовного дела следует, что 38-летний житель Мариинска в 2024 году узнал, что малоимущие граждане имеют право на получение мер социальной поддержки для преодоления трудной жизненной ситуации. Он давно хотел приобрести небольшой грузовой автомобиль для дополнительного заработка, но не соответствовал категории малоимущих граждан по уровню заработной платы. В связи с этим у него появилась идея, как получить от государства деньги незаконным путём. Для этого он уговорил своего 45-летнего знакомого, с которым вместе работал на пилораме, подать документы на получение социальной помощи. Тот работал неофициально, и по всем расчётам с высокой долей вероятности мог претендовать на получение финансовой помощи. Знакомый согласился на условиях, что купленный грузовик также будет использовать иногда в личных целях.

Вступив таким образом в преступный сговор, мужчины приступили к реализации своего плана. 38-летний мариинец собрал необходимые документы на государственную социальную помощь в соответствии с бизнес-планом «Грузоперевозки», и организовал их предоставление в органы социальной защиты населения, приложив в том числе фиктивный договор купли-продажи грузового автомобиля «Газель» за 550 тысяч рублей. А 45-летний соучастник пришёл на заседание комиссии, где его заявление было одобрено. Впоследствии полученная сумма в размере 350 тысяч рублей была обналичена и передана 38-летнему организатору преступной схемы. Через некоторое время на полученные деньги удалось приобрести грузовик за 235 тысяч рублей, а остальные деньги были потрачены на обслуживание автомобиля и собственные нужды.

С целью сокрытия нецелевого использования полученной финансовой помощи с использованием ещё одного фиктивного договора купли-продажи автомобиль был поставлен на учёт в регистрирующем органе, о чём в органы социальной защиты населения был предоставлен отчёт о якобы целевом расходовании денег.

Автомобиль с тех пор использовался 38-летним мариинцем, и лишь изредка 45-летним соучастником. При этом условия заключённого социального контракта соучастники не исполняли и исполнять изначально не собирались.

После того, как правоохранительными органами преступная деятельность мужчин была выявлена, они признались в содеянном, и до постановления приговора частично выплатили причинённый ущерб в размере 50 тысяч рублей.

Накануне Мариинский городской суд Кемеровской области признал подсудимых виновными в совершении мошенничества в крупном размере, и назначил каждому по два года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Также они обязаны возместить Министерству труда и социальной защиты Кузбасса оставшуюся сумму причинённого преступлением ущерба в размере 300 тысяч рублей.

В соответствии со статьёй 390 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации приговор вступит в законную силу по истечении срока его обжалования, а в случае подачи жалобы, представления в апелляционном порядке – в день вынесения решения судом апелляционной инстанции.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

