В Кузбассе двух муниципальных служащих оштрафовали за ненадлежащее рассмотрение обращений

Постановления о привлечении к административной ответственности муниципальными служащими были обжалованы. Но и в результате рассмотрения жалоб было установлено, что начальник Мариинского территориального управления и начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Мариинского муниципального округа Кузбасса рассмотрели обращения местного жителя не полно и не всесторонне.

Ещё в апреле 2024 года мировым судьёй за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан начальник Мариинского территориального управления местной администрации и начальник управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Мариинского муниципального округа были привлечены к административной ответственности в виде штрафа по 5 тысяч рублей каждый.

Поводом для привлечения к ответственности тогда послужили обращения местного жителя по поводу ремонта и содержания дорог Мариинска. Как было установлено в ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях, ответы на эти обращения были представлены не в полном объёме: часть доводов заявителя не были рассмотрены по существу.

Не согласившись с постановлениями мирового судьи, муниципальные служащие обжаловали их в Мариинский городской суд Кемеровской области, утверждая, что основания для привлечения их к административной ответственности отсутствовали – ответы по своему содержанию носили информацию, относящуюся к поставленным в обращениях вопросам.

Однако суд, изучив поступившие жалобы и материалы дел об административных правонарушениях, пришёл к выводу об обоснованном привлечении к ответственности муниципальных служащих. В суде было подтверждено, что должностные лица рассмотрели обращения местного жителя не всесторонне и не полно, фактически не дав заявителю ответы на все поставленные в обращении вопросы.

В результате жалобы должностных лиц были оставлены без удовлетворения, а постановления мирового судьи судебного участка № 2 Мариинского городского судебного района – без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд