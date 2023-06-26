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В Кузбассе гражданам за самовольное снятие и перемещения плодородного слоя почвы объявлены предостережения

В адрес Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу поступили материалы контрольного (надзорного) мероприятия в рамках муниципального земельного контроля от комитета по управлению муниципальным имуществом Чебулинского муниципального округа.

Согласно, представленных материалов, 11 мая 2023 года на земельном участке сельскохозяйственного назначения с KN 42:16:0000000:837 расположенном в Чебулинском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса был зафиксирован факт самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы на площади около 1500 кв.м. Снятие и перемещение плодородного слоя почвы осуществлялось тремя гражданами посредством спецтехники и автомобилей.

С целью подтверждения полученной информации должностными лицами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления в июне текущего года было проведено выездное обследование в отношении нарушенного земельного участка, по результатам которого установлено, что данный земельный участок сельскохозяйственного назначения на площади около 1500 кв.м. нарушен, а именно, самовольно снят и перемещен плодородный слой почвы.

Таким образом, в результате неправомерных действий граждан нарушены обязательные требования земельного законодательства Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» гражданам объявлены 3 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

 

Общество
kuzbassnews.ru
26/06/2023
Общество
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