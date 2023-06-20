В Кузбассе грузовым поездом смертельно травмирован мужчина

В дежурную часть линейного отделения полиции (ЛОП) на станции Тайга Кузбасского линейного управления (ЛУ) МВД России поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне станций Тутальская - Литвиново грузовым поездом травмирован мужчина.

На место происшествия незамедлительно направили следственно-оперативную группу, которая установила, что 35-летний житель Кемеровской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил железнодорожные пути в не предназначенном для этого месте перед приближающимся локомотивом. Машинист подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Собранные транспортными полицейскими материалы переданы в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей проверки и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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