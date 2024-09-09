В Кузбассе грузовым поездом смертельно травмирован мужчина

8 сентября в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Тайга Кузбасского линейного управления МВД России поступило сообщение о том, что близи железнодорожной станции Яшкино грузовым поездом травмирован мужчина.

На место происшествия незамедлительно направили следственно-оперативную группу, которая установила, что мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение для предотвращения наезда на пешехода, но столкновения избежать не удалось. От полученных травм 54-летний местный житель скончался на месте.

Собранные транспортными полицейскими материалы будут направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей проверки и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России