В Кузбассе местная жительница выдала росгвардейцам опасное «наследство»

В Юрге инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выразили благодарность 47-летней местной жительнице, которая добровольно выдала правоохранителям опасную находку.

По словам женщины, в частном доме её покойной бабушки были обнаружены подозрительные предметы. Сначала она не придала значения неизвестной «трубе» и планировала выбросить её, однако позже приняла решение обратиться к сотрудникам правопорядка.

Прибывший на адрес инспектор Росгвардии предварительно установил, что найденными предметами является неучтенное одноствольное охотничье ружье ИЖ‑5 шестнадцатого калибра, которое могло принадлежать покойному деду заявительницы. Офицер войск правопорядка поблагодарили местную жительницу за гражданский поступок. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой юргинка может получить денежное вознаграждение в размере до 7 000 рублей.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Всего с начала года жители Кузбасса добровольно выдали 57 единиц незарегистрированного гражданского оружия и 1 265 боеприпасов. Общая сумма выплат в рамках профилактической операции составила более 160 тысяч рублей.

Фото: Росгвардия