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В Кузбассе модернизируют пешеходные переходы

На совещании в правительстве Кузбасса обсудили вопросы обустройства пешеходных переходов. Особое внимание уделят пешеходным зонам вблизи школ и других учебных заведений, а также установке металлических ограждений вдоль дорог.

«В Кузбассе последовательно создаются условия для обеспечения безопасности пешеходов, особенно наших детей. Для ребят, которые ежедневно посещают школы и секции, очень важно создать безопасную среду. В кратчайшие сроки необходимо провести реконструкцию переходов, оборудовать светофорами и нанести дорожную разметку», — подчеркнул Сергей Цивилев.

В этом году в Кузбассе планируется установить или заменить 22 светофора, 10 тысяч погонных метров пешеходных ограждений, 350 дорожных знаков, 47 остановочных пунктов. Также будут обустроены 40 искусственных неровностей перед пешеходными переходами, на 10 участках оборудуют локальное освещение. Все работы должны закончиться до 1 сентября.

По данным министерства ЖКХ и дорожного комплекса Кузбасса, всего в регионе 4 944 пешеходных перехода, из которых 713 находятся вблизи общеобразовательных учреждений.

Совместно с УГИБДД проведена работа по выявлению наиболее аварийно-опасных участков улично-дорожной сети. В итоге определены 1 107 пешеходных переходов, на сегодняшний день к нормативному состоянию уже приведено 569.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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27/03/2024
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