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«В Кузбассе молокоперерабатывающему предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства»

 По результатам мониторинга компонента ФГИС «ВетИС»-«Меркурий» в апреле текущего года, специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу установлено нарушение баланса объемов сырья и готовой продукции  на молокоперерабатывающим предприятии Кузбасса ИП глава К(Ф)Х Балбин И.Н.

       Так, при оформлении  транзакции «переработка/производство» уполномоченным лицом не указана информация о побочном продукте производства творога (сыворотка молочная).

        Таким образом, уполномоченными лицом оформлены ветеринарные сопроводительные документы на продукцию, с указанием недостоверных сведений, нарушающих прослеживаемость подконтрольных товаров при их производстве, что является нарушением ветеринарных правил оформления ветеринарных сопроводительных документов.

       ИП главе К(Ф)Х Балбину И.Н. направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства. Установлены сроки исполнения предостережения, предложено принять исчерпывающие меры в целях обеспечения соблюдения обязательных требований ветеринарного законодательства Российской Федерации. Предостережение находится на контроле Управления. Работа по выявлению нарушений в ФГИС «Меркурий» продолжается.

Общество
kuzbassnews.ru
23/04/2024
Общество
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