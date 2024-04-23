«В Кузбассе молокоперерабатывающему предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства»

По результатам мониторинга компонента ФГИС «ВетИС»-«Меркурий» в апреле текущего года, специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу установлено нарушение баланса объемов сырья и готовой продукции на молокоперерабатывающим предприятии Кузбасса ИП глава К(Ф)Х Балбин И.Н.

Так, при оформлении транзакции «переработка/производство» уполномоченным лицом не указана информация о побочном продукте производства творога (сыворотка молочная).

Таким образом, уполномоченными лицом оформлены ветеринарные сопроводительные документы на продукцию, с указанием недостоверных сведений, нарушающих прослеживаемость подконтрольных товаров при их производстве, что является нарушением ветеринарных правил оформления ветеринарных сопроводительных документов.

ИП главе К(Ф)Х Балбину И.Н. направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства. Установлены сроки исполнения предостережения, предложено принять исчерпывающие меры в целях обеспечения соблюдения обязательных требований ветеринарного законодательства Российской Федерации. Предостережение находится на контроле Управления. Работа по выявлению нарушений в ФГИС «Меркурий» продолжается.