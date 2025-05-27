В Кузбассе на базе клиентских служб Отделения СФР по Кемеровской области открылись два новых Центра общения старшего поколения – в городе Мыски и пгт Ижморский

В торжественном открытии приняли участие заместитель управляющего Отделением Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу Тарас Башкиров, руководители местных администраций и общественных организаций ветеранов, пенсионеры.

В общей сложности в этих населенных пунктах проживают более 17 тыс. пенсионеров.

«Социальный фонд России открывает центры общения с 2022 года по всей стране, чтобы у старшего поколения было больше возможностей для общения и интересного досуга. Здесь создаются условия для самореализации, творчества, встреч с интересными людьми и участия в различных мероприятиях. В настоящее время в стране действуют уже более 600 таких центров. Кузбасс одним из первых подключился к этому проекту, открыв в декабре 2022 года Центр общения в Новокузнецке. И сегодня мы открываем в Ижморском уже семнадцатый. Они очень удобно расположены и охватывают большинство территорий области с юга до севера», – отметил Тарас Башкиров.

За время существования центры общения показали свою востребованность. Люди старшего поколения с удовольствием организуют культурные мероприятия, экскурсии, общаются друг с другом, приобретают новые хобби. За два с половиной года проведено более тысячи мероприятий с участием более 15 тысяч людей «серебряного возраста». Регулярно активисты центров совместно со специалистами клиентских служб проводят акции помощи участникам СВО: плетут сети, льют блиндажные свечи, фасуют сублимированные продукты, вяжут носки и варежки, шьют белье. Кроме того, на мероприятия центров приглашаются и семьи участников СВО.

«Мы очень рады, что у нас появится такое место для встреч. Многие люди, выходя на заслуженный отдых, начинают ощущать одиночество, можно даже сказать, свою ненужность. А здесь мы все вместе можем сделать что-то полезное, например, собрать посылки для ребят на СВО. Узнать много нового для себя, послушав специалистов из разных ведомств. Организовать экскурсии в музеи, библиотеки, храмы. На мастер-классах научиться новому рукоделию. Да и просто пообщаться. Это все, безусловно, продлевает активную жизнь пенсионерам. Спасибо региональному Отделению СФР за такую заботу и внимание к старшему поколению», – сказала активист Центра общения клиентской службы Мысков Ольга Шеломенцева.

С прошлого года для удобства гостей центров запущен новый формат – вебинары. Спикерами выступают специалисты из различных сфер. Они делятся актуальной и полезной информацией, отвечают на вопросы. Это лекции о здоровом образе жизни, финансовая грамотность, информация о схемах кибермошенничества, новшества в пенсионном и социальном обеспечении и многое другое.

Центры связывают крепкие партнерские отношения с администрациями муниципальных образований, учреждениями здравоохранения, культуры, образования, финансовыми, правоохранительными органами.

Если у вас есть вопросы, задать их можно по номеру единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

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Фото: ОСФР