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В Кузбассе на неразграниченных землях сельскохозяйственного назначения выявлена несанкционированная свалка ТКО

В ходе проведения контрольно-надзорного мероприятия – выездного обследования, с целью проверки соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации, должностными лицами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в сентябре 2023 года выявлена  несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов на площади около 22 кв. м, расположенная на землях сельскохозяйственного назначения неразграниченного фонда в Крапивинском муниципальном округе Кемеровской области.

О факте загрязнения земель сельскохозяйственного назначения в адрес муниципального образования направлено информационное письмо.

Также вышеуказанная информация направлена в адрес Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса и Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса в целях рассмотрения вопроса о понуждении органов местного самоуправления, как лиц обладающих в силу Закона правом распоряжения землями (земельными участками) государственная собственность на которые не разграничена, к ликвидации несанкционированных свалок ТКО и своевременного ввода земель сельскохозяйственного назначения в оборот.

Ликвидация свалки поставлена на контроль Управления.

Общество
kuzbassnews.ru
21/09/2023
Общество
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