В Кузбассе нерадивый квартиросъёмщик отказывался добровольно покидать арендованную квартиру

Покинул арендованную в Мариинске квартиру кемеровчанин лишь после того, как получил повестку в суд по делу о его выселении.

Как следует из материалов дела, в конце октября 2023 года жительница Мариинска заключила с кемеровчанином договор аренды квартиры сроком на один год.

Но квартиросъёмщик оказался недобросовестным. Он систематически не вносил в установленный срок арендную плату, не оплачивал коммунальные услуги согласно показаниям счётчиков, а также не оплачивал услуги местного интернет-провайдера. Кроме того, в жилом помещении за время проживания квартиросъёмщика оказались порваны обои и сломан выключатель на кухне, в связи с чем электрическая лампочка светила круглосуточно.

Уже через месяц после заключения договора аренды женщина направила квартиросъёмщику уведомление о прекращении договора, которое было проигнорировано. На связь квартиросъёмщик не выходил, квартиру не освобождал. В результате собственнице квартиры пришлось обращаться в суд с требованием о выселении жильца.

Однако после направления повестки ответчику с приглашением явиться в суд для рассмотрения дела квартиросъёмщик спешно покинул арендованную квартиру.

В итоге собственница жилья в суде отказалась от исковых требований.

Производство по делу было прекращено.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд