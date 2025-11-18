В Кузбассе новые партии рапса прошли контроль в Россельхознадзоре перед отправкой в Республику Беларусь

12 ноября 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 22 фитосанитарных сертификата на новые партии рапса свежего урожая, предназначенные для отправки в железнодорожных вагонах в Республику Беларусь.

При досмотре продукции, выращенной на пищевые цели на территории Ленинск-Кузнецкого района, Беловского, Промышленновского и Юргинского муниципальных округов, были отобраны и исследованы образцы на наличие карантинных объектов и на показатели безопасности и качества.

В результате партии рапса в совокупном объеме 1 525 т успешно прошли исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» на соответствие требованиям страны-импортера.